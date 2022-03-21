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  3. Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç, Melikgazi ilçesinde kaza yaptı. Devrilen araçtan çıkarılan iki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgilere göre Hacılar ilçesinde polislerin dur ihtarına uymayan araç, kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri kaçan aracı kovalamaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç,  Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarında kaza yaparak devrildi.  Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. 

Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 2 şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Araçtan çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan sürücü Y.Y. ile araçta bulunan E.K. polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 2 şüpheli yakalandı

 

Kayseri'de polislerin dur ihtarına uymayan araç kaza yaptı! 2 şüpheli yakalandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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