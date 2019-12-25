Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kayseri'deki Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonucu 23 kişi yaralandı. Pınarbaşı-Malatya yolunda devrilen 62 AV 245 plakalı ve sürücüsü henüz belli olmayan otobüse çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yolcu otobüsünde görünmez kaza! Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 23 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 62 AV 245 plakalı yolcu otobüsü Pınarbaşı-Malatya yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.
Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi ve çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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