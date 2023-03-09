Kayseri'de zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen trafik kazasında, F.H.L. idaresindeki 44 LL 038, M.K. idaresindeki 38 AEP 039, A.B. idaresindeki 50 BD 912 ve R.K. idaresindeki 38 NK 728 plakalı otomobiller kazaya karıştı.

YARALI VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 44 LL 038 plakalı aracın sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kazaya karışan araçlarda polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.