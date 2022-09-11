Kayserispor 1- 0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 6.haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kayserispor mücadeleyi Thiam'ın 54.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kayserispor 1- 0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright’ın kafa vuruşunda top auta gitti.

14. dakikada sol kanattan atağa kalkan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal’de kaldı.

16. dakikada Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Soner’in vuruşunda top dışarı çıktı.

18. dakikada Thiam’ın sol kanattan Gavranovic’e çıkardığı pasta, meşin yuvarlak savunma tarafından uzaklaştırıldı.

Kayserispor 1- 0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

48. dakikada Carole’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan İlhan'ın şutu kaleyi bulmadı.

54. dakikada ceza sahası içinde Cardoso’nun pasında topla buluşan Thiam, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

59. dakikada sol kanattan hareketlenen Ghacha’nın vuruşunda top kaleci Bilal’de kaldı.

64. dakikada Ceza sahasında Thiam’ın pasıyla buluşan Ramazan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

83. dakikada Güray’ın kullandığı köşe vuruşunda, meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Kayserispor 1- 0 Antalyaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, İlker Takpak xxx, Selahattin Alpay xxx

Kayserispor: Bilal Bayazıt xxx, Onur Bulut xx, Kolovetsios xx, Arif Kocaman xx, Carole xxx, Campanharo xxx (Uzodimma dk. 90 ?), Cardoso xxx (Kemen dk. 82 xx), Ramazan Civelek xxx (Gökhan dk. 82 x), Mensah xx (Ackah dk. 90 ?), Thiam xxx, Gavranovic x (İlhan dk. 46 xx)

Yedekler: Abdulkadir, Mane, Hayrullah, Talha, Nurettin

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Boffin xxx, Floranus xx (Bünyamin dk. 82 ?), Veysel Sarı xx, Kudriashov xxx, Güray Vural xxx, Fernando x (Ufuk dk. 69 x), Soner Aydoğdu xxx (Nakajima dk. 82 ?), Ndao xx (Sinan dk. 69 x), Hakan Özmert xxx (Silva dk. 59 xx), Ghacha xx, Wright xxx

Yedekler: Muhammed, Cemali, Bünyamin, Gökdeniz, Ufuk, Luyindama, Mustafa

Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendijk

Goller: Thiam (dk. 54) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Cardoso, Carole (Kayserispor), Kudriashov, Güray (Antalyaspor)

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