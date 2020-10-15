Kayserispor açıkladı: Bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada bir futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı.

Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu şekilde:

"Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır"

MİGUEL LOPEs'İN TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıklamazken geçen hafta karantinaya alınan Miguel Lopes'in tedavisine devam edildiği öğrenildi.