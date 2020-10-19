Kayserispor, Başkan Berna Gözbaşı'nın locasına saldırıldığını açıkladı!

Süper Lig'in beşinci haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Kayserispor, mücadeleden 3-1 yenik ayrılmıştı. Maçın ardından Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı yapıldığı ortaya çıkmış ve olay tepki çekmişti. Kayserispor kulübü, konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, "Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerini yer verildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna GÖZBAŞI’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan GÖZBAŞI’nı darp eden, kızının yasanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri "Kayserispor Taraftarı" olarak görmemiz mümkün değildir.

Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan GÖZBAŞI başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz…"

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kulüpler Birliği'de bir açıklama yaptı. Kulüpler Birliği, Berna Gözbaşı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletirken, gerekli işlemlerin emniyet güçleri tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.