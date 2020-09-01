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Kayserispor ile Gaziantep FK hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala, lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK, 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile Gaziantep FK hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

SÜPER Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor ile Gaziantep FK, 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ve Gaziantep FK, ligin başlamasına 1 hafta kala Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak.

Sezon öncesi kamp dönemini kulüp tesislerinde geçiren Kayserispor ile sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında yapan Gaziantep FK'nın mücadelesi, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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