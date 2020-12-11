Kayserispor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de, heyecan 12. hafta ile devam ediyor. Yine birbirinden heyecanlı ve zorlu karşılaşmanın bulunduğu haftada Kayserispor ile Trabzonspor karşılaşacak. Bu maç öncesi tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde 11 maça çıkan Trabzonspor 13 puan toplayarak ligin 11. sırasında yerini aldı. Kayserispor ise 10 maçta 9 puan ile 17. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak olan Kayserispor - Trabzonspor maçı, 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma, Burak Şeker tarafından yönetilecek. Burak Şeker'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gölen üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Kayserispor - Trabzonspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından izlenebilecek. İki takımın mücadelesi, Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izlenebilir.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ