Kayserispor Wilfried Kanga ile anlaştı! Wilfried Kanga kimdir? Kaç yaşında?

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kayserispor, geçen sezon küme düşmenin kaldırılması sayesinde ligde kalabilmişti. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Fransa 1. Lig (Ligue 1) ekiplerinden Angers SCO'da forma giyen Wilfried Kanga ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Kanga ile fotoğrafını paylaşan Gözbaşı, yeni transferin genç ve hırslı olduğunu belirtti.

Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers SCO'da ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında, hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Hoşgeldin Wilfried Kanga." ifadelerini kullandı.

WİLFRİED KANGA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Wilfried Kanga, Fransa'nın Montreuil-sous-Bois şehrinde dünyaya geldi. 1998 doğumlu futbolcu daha önce PSG'nin U19 takımında futbol oynadı. 185 cm boyu bulunan genç forvet sağ ayağını kullanıyor ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Kanga kariyerinde toplam 66 maça çıkarken 9 gol katkısı yaptı.