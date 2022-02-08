Kayserispor'a Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs engeli! 3 futbolcu pozitif çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Takımlar çeyrek final bileti alabilmek için kıyasıya rekabet edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile eşleşen ve saatler sonra maça çıkacak olan Kaysersipor'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı ekipte yapılan testlerde 3 futbolcunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Kayserispor daha önce Gökhan ve Cenk'in testlerinin de pozitif çıktığını bildirmişti. Sarı-kırmızılı ekipte gelen bilgilere göre bu kez test sonucu pozitif çıkan oyuncular Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo. Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kupa maçında görev alamayacak olan bu 3 oyuncu hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

GÖKHAN VE CENK DÖNÜYOR

Öte yandan geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Gökhan Sazdağı ve kaleci Cenk Gönen'in karantinası ise bu akşam sona erecek. İki futbolcunun kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacağı ve çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Görev verilmesi halinde bu futbolcular Galatasaray karşısında forma giyebilecek.