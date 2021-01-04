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  3. Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi bitti!

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi bitti!

Süper Lig ekiplerinden 11 maçtır kazanamayan Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi sona erdi.

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi bitti!

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'un kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, teknik direktör Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti. Samet Aybaba, ligdeki son maçına Beşiktaş karşısında çıkmış ve 2-0 mağlup olmuştu. Deneyimli teknik adam bu sezon sarı-kırmızılı ekiple 9 maça çıktı. Bu maçlarda 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 

Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptıkları toplantı sonrası deneyimli teknik adamla devam etmeme kararı aldıklarını aktardı.

"SAMET HOCA CAMİAMIZIN BÜYÜĞÜDÜR"

Samet Aybaba'nın Kayserispor camiasında ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Tokgöz, şunları kaydetti:

"Samet hoca camiamızın abisidir, büyüğümüzdür. Kulübümüzde görev yapan hocalar arasında bizim için en değerli, saygı duyulan hocadır. Hocamızla görüştük ve anlayış çerçevesi içerisinde ayrılma kararı aldık. Hocamıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Kayserispor olarak kısa zamanda takımımızı daha ileriye taşıyacak hocayla anlaşıp, takımın başına geçireceğiz."

Onur Çelik
Spor Editörü


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