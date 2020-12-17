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  3. Kayserispor'dan flaş Hasan Hüseyin Acar hamlesi! Önce doğum gününü kutladı sonra kovdu

Kayserispor'dan flaş Hasan Hüseyin Acar hamlesi! Önce doğum gününü kutladı sonra kovdu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sözleşmeli oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile karşılıklık olarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kayserispor'dan flaş Hasan Hüseyin Acar hamlesi! Önce doğum gününü kutladı sonra kovdu

Süper Lig ekibi Kayserispor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Kulübün tecrübeli orta saha oyuncularından Hasan Hüseyin Acar ile yollar, karşılıklı anlaşılarak ayrıldı. 

Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Kayserispor'dan flaş Hasan Hüseyin Acar hamlesi! Önce doğum gününü kutladı sonra kovdu

SABAH DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞLARDI

Eskişehirspor'dan 2018 yılında Kayserispor'a transfer olan Hasan Hüseyin Acar, 2 sezondur kulübünde 55 maça çıkmayı başardı. Bu maçlar 7 gol kaydeden Hasan Hüseyin, ilk 11'de sıkça yer bulan isimlerin başında geliyordu. 

Kulüp, resmi sosyal medya hesabından sabah saatlerinde oyuncunun doğum gününü kutlamıştı. Oyuncunun doğum günü kutlandıktan sonra akşam saatlerinde ise sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Bu ayrıntı fark edilince sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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