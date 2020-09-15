Kayserispor'dan imza şov!

Geçtiğimiz sezon sıralamayı küme düşme hattında tamamlamasına rağmen küme düşmenin kaldırılmasından dolayı ligde kalan Kayserispor, transfer döneminde çok konuşulan transferlere imza atmıştı. Kayserispor, bu sezon kadroya katılan 9 yeni oyuncusunu basına tanıttı.

Aaron Lennon, Dimitrios Kolovetsiso, İlhan Depe, Muğdat Çelik, Joseph Attamah, Daniel Avrammovski, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ve Yav Ackah’ı tanıtmak için tören düzenledi. Ayrıca Pedro Henrique ile Gustavo Campanharo’nun da sözleşmeleri 2023 yılına kadar uzatıldı.

"BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Heyecanlı ve maratonlu bir hafta sonu ve sonu güzellikle biten maçımızdan sonra nihayet bugün lisanslarımızın tamamlanmasıyla imza törenimize geçmiş bulunuyoruz. Oyuncularımızı tanıtmak istedik. Kayserispor camiasına, şehrimize ve ligimize hayırlı olsun. İnşallah bu sene aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin, internet sitesinde yer alan açıklamada ise "İngiltere Premier Liginde Tottenham, Everton takımlarında uzun yıllar başarıyla forma giymis futbolcu Aaron Lennon ile 2 yıl, geçtiğimiz sezon Fransa liginde forma giyen Harrison Manzala ile 2 yıl, Yunanistan Panathinaikos takımından Dimitrios Kolovetsios ile 2 yıl, Portekiz Ligi Boavista takımından Yaw Ackah ile 3 yıl, Makedonya Ligi Vardar takımından Daniel Avramovski ile 3 yıl, Medipol Başakşehir’den Joseph Attamah ile 3 yıl, Kasımpaşa’dan İlhan Depe ile 2 yıl, Gaziantep FK’dan Muğdat Çelik ile 1 yıl ve son olarak Sco Angers takımından Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.