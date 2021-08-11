Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir Barcelona'ya gidiyor! Anlaşma tamam

Süper Lig tarihinin en genç futbolcusu konumunda bulunan Kayserisporlu Emre Demir, dünyanın en büyük takımlarından Barcelona'ya transfer olmak üzere. Katalan ekibi, Emre Demir'in transferi için Kayserispor ile anlaştı. İki kulüp arasındaki resmi prosedürler tamamlandı ve transfer kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek.

5 YILLIK ANLAŞMA

Barcelona, Emre Demir ile 5 yıllık anlaşma sağladı. Katalan ekibi, Emre Demir'e yıllık vergiler dahil 600 bin Euro maaş ödemesi gerçekleştirecek. Emre Demir'in Cuma ya da Pazartesi günü İspanya'ya hareket etmesi bekleniyor.

BONSERVİS ÜCRETİ BELİRLENMEDİ

Emre Demir'in transferindeki bonservis ücreti için henüz net bir rakam ortaya çıkmadı. İki takım da bonservis bedelini şu anlık gizli tutuyor.

18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu geçen sezon Kayserispor'da 16 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.