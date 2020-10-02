A Milli Takım aday kadrosu 2020 | A milli takım aday kadrosunda kimler var?A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!Gençlerbirliği'nde 4 koronavirüs vakası!Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas: "Paniğe gerek yok"Okulda öğretmen ve ya öğrencilerde Kovid-19 vakası görülürse ne olacak?Kış lastiği nedir? Zorunluluğu ne zaman? | Zorunlu olan araçlar2 Ekim koronavirüs tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?2020-2021 Eğitim Yılı yeni okul servis ücretleri ne kadar? Öğrenci servis ücreti hesaplamaPSG - Angers maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Tema parkta yangın: 13 ölü
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Kayserispor'un yeni transferi Denis Alibec kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkilerde oynuyor?

Kayserispor'un yeni transferi Denis Alibec kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkilerde oynuyor?

Bu sezon ligde orta sıralardan kurtulmak isteyen Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec'i kadrosuna kattı.

Kayserispor'un yeni transferi Denis Alibec kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkilerde oynuyor?

Hes Kablo Kayserispor, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için kadrosuna forvet transfer etti. Sarı-kırmızılı ekip Rumen forvet Denis Alibec ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı. Kayserispor, 29 yaşındaki forvet futbolcusuna ilk sezon için 750 Bin Avro, ikinci sezon için 800 Bin Avro, üçüncü sezon için 850 Bin Avro ödeyecek. Peki, Kayserispor'un yeni transferi Denis Alibec kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

 

 

DENİS ALİBEC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kayserispor'un son transferi Denis Alibec 5 Ocak 1991 doğumlu. Romanya uyruklu forvet futbolcusu 1,87 cm boyunda. Denis Alibec, daha önce Farul Constanta, İnter, Mechelen, Bologna, Steau Bükreş ve Astra Giurgiu takımlarında forma giydi. Alibec, Astra Giurgiu forması altında 7 sezon oynadı ve 146 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, bu takımda 64 gol atarken 50 sarı kart 5 kırmızı kart gördü.

Kayserispor'un yeni transferi Denis Alibec kimdir? Kaç yaşında?

228 profesyonel maça çıkan Denis Alibec, 82 gol atarken 72 sarı kart 7 kırmızı kart gördü. 13 kez Romanya milli takımının formasını giyen forvet futbolcusu 2 de gol attı.
 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT