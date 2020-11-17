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  3. Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Habur Çayı’nda suya kapılan teğmen şehit oldu

Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Habur Çayı’nda suya kapılan teğmen şehit oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Habur Çayı'nda suya kapılan Piyade Teğmen Burhan Sönmez, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Sönmez'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Habur Çayı’nda suya kapılan teğmen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahraman silah arkadaşımız 16 Kasım 2020 tarihinde Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. '' denildi.

NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. 

Şehidin naaşı uçakla Erkilet Havalimanı'na getirildi. Burada basına kapalı gerçekleştirilen törene şehidin yakınları, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Habur Çayı’nda suya kapılan teğmen şehit oldu

KARTAL ŞEHİTLİĞİ'NDE SON YOLCUĞUNA UĞURLANACAK

Törenin ardından cenaze Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

Şehidin naaşı Kalem Kırdı Camisi'nde kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek tören sonrası Kartal Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. 

Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Habur Çayı’nda suya kapılan teğmen şehit oldu

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Editör Ekibi


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