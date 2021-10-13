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Kayzer ne demek, TDK'ya göre Kayzer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kayzer kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kayzer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kayzer nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kayzer kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kayzer ne demek, TDK'ya göre Kayzer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kayzer ne demek? Kayzer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kayzer kelimesi. Peki kayzer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kayzer nedir, kayzer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KAYZER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kayzer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kayzer kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre kayzer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alman kralı

KAYZER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eskiden kayzerlerin taç giyme töreni Frankfurt'ta yapılırdı.

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