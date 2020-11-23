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  3. Kaza sonrası aracından özür dilemek için indi, başka bir aracın çarpmasıyla canından oldu

Kaza sonrası aracından özür dilemek için indi, başka bir aracın çarpmasıyla canından oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde kazaya karışan sürücü, karşı taraftan özür dilemek için aracından indiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası aracından özür dilemek için indi, başka bir aracın çarpmasıyla canından oldu

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Adana otoban yolunun Tarsus girişinde Mehmet Fatlı Özger idaresindeki 34 AEL 598 plakalı otomobil ile Ümit A. idaresindeki 59 PG 927 plakalı araç çarpıştı.

Hasarlı kaza sonrası otomobilini sol şeride park ederek karşı taraftan özür dilemek için aracından inen Mehmet Fatlı Özger, aynı istikametten gelen Mehmet Ali E. yönetimindeki bir başka aracın çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yaralanan Özger, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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