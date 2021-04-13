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  3. Kaza sonucu hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza sonucu hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Tekirdağ'da meydana gelen olayda otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen iki araçtan çıkan sürücülerin burunlarının bile kanamaması dikkat çekti.

Kaza sonucu hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Tekirdağ'da otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Mümin İnan idaresindeki 59 FV 791 plakalı traktör ile aynı yönde seyreden Bünyamin Sönmez idaresindeki 07 APT 437 plakalı otomobil Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolu üzeri Palamutdere mevkisinde çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu traktör ve otomobil kullanılamaz hale gelirken kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yol ve kaza yeri güvenliğini sağlarken, sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaza sonucu hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

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