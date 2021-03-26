Kaza yapan ambulans içindeki hastanın kalp krizi geçirmesine neden oldu!

İstanbul Ümraniye'de Site Mahallesinde bulunan Edip Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda acil servis ekipleri vaka olarak çıkış yaptıkları hastayı aldıktan sonra Hastaneye dönerken kaza meydana geldi. İddiaya göre aşırı hız nedeniyle aracın sürücüsü Fatih U. kontrolünü kaybetti ve ambulans bir iş yeri bahçesine uçtu.

HASTA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aşırı hız nedeniyle devrilen ambulansın içindeki hasta, kaza nedeniyle kalp krizi geçirdi. Çevrede ve ambulanstaki sağlık ekipleri hastayı hayata geri döndürebilmek için elinden geleni yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çok geçmeden olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken sağlık ekipleri hastaya ve meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Kaza sırsında kalbi duran hasta kalp masajı sayesinde hayata tutundu. Söz konusu kazada ambulandtaki 3 sağlık ekibinin hafif yara aldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaşanan panik çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayda alındı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kazayı gören Fatih Yaman ismindeki bir vatandaş, “Ambulans karşıdan gelerek dümdüz aşağıya uçtuğunu gördüm. Ambulansta bir hasta vardı. İnsanlar hastayı sedyeyle alarak kalp masajı yaptılar, gelen ambulansla Hastaneye kaldırdılar” diye konuştu