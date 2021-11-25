Kaza yapan muhabirin imdadına Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank yetişti!

Bloomberg News muhabiri Fırat Kozok'un içerisinde bulunduğu taksi, Sögütözü Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarında kaza yaptı. O esnada aynı bulvar üzerinde şahsi aracıyla ilerlemekte olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mahsur kalan Kozok'u tanıdı ve arabasına davet ederek, eve bıraktı.

"SAMİMİYET VE DOĞALLIK İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Eve gitmeden Bakan Varank ile günün hatıra fotoğrafını çekilen Kozok, sosyal medya hesabından "Akşam bir kaza geçirdim, yol kenarında beklerken kendi kullandığı minibüsle yanaştı, beni alıp evime kadar bıraktı. Samimiyet ve doğallık için teşekkürler." notu ile paylaştı.