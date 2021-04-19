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  3. Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı, Araçtan boş içki şişeleri çıktı

Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı, Araçtan boş içki şişeleri çıktı

Antalya'da portakal bahçesinin istinat duvarına çarpan ve duvarda askıda kalan aracın sürücüsü aracı bırakıp kaçtı. Kazanın ardından kaldırılan araçtan ise içki şişeleri çıktı.

Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı, Araçtan boş içki şişeleri çıktı

Antalya'da meydana gelen kazada duvara çarpan aracın sürücüsü aracı bırakıp kaçtı. Kaza, Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 FZK 03 plakalı araç, Herdford Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kaldırıma çıkarak portakal bahçesinin istinat duvarı ve tel örgüsünü yıkıp askıda kaldı.

Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza yapan aracın yediemin otoparkına götürülmek üzere kaldırılmasının ardından bahçeye araçtan düşen siyah poşette içki şişelerine rastlandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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