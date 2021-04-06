Kaza yapan sürücü astım hastasıyım dedi, 2.47 promil alkollü çıktı Antalya'da ticari araç, park halindeki başka bir araca çarptı. Olay yerine gelen ekiplere astım hastası olduğunu söyleyen kadın sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücüye idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine ise 6 ay el konuldu.

A+ A-

Antalya'da ticari aracın park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü. Park halindeki araca çarpan kadın sürücü, kronik astımı olduğunu belirterek alkol metreyi üflemek istemezken, kadın sürücü 2.47 promil alkollü çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası sürücüye 7 bin 187 TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine ise 6 ay el konuldu. ALKOLMETREYİ ÜFLEMEK İSTEMEDİ Sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü Sarılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza Meryem Y.'ninin kullandığı 07 ABZ 260 plakalı aracın Muhittin Ersoy Bulvarı'ndan 3020 Sokağa girdiği sırada sürücüsünün dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında park halinde bulunan 07 AAS 636 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Ticari araç ve çarptığı otomobil çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkarken, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkan ticari araç sürücüsü Meryem Y., uzun süre kaza yapan araçlara bakıp sigara üzerine sigara yaktı. KAYNAK: İhlas Haber Ajansı antalyakadın sürücü