Kazada ağır şekilde yaralanmıştı: Genç kız hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde hafif ticari otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Kazada ağır şekilde yaralanmıştı: Genç kız hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet İnal (40) idaresindeki 31 AFF 241 plakalı depremzede ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari otomobil ile kavşaktan şehir içine girmek isteyen Fadime Karatepeli (31) idaresindeki 45 AKB 419 plakalı otomobile çarpışmıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın şiddetiyle otomobilden fırlayan ve ağır yaralanan genç kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Karatepeli, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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