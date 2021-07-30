Kazada öldü, üniversite diploması babasına verildi

Bursa'da kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu'nun üniversite diploması, babası Bertan Müdüroğlu'na verildi. Diplomayı alırken duygulanan Bertan Müdüroğlu, "Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı" dedi.

HOCASI OLARAK HAYALLERİNİ YAŞATACAĞIM

Diplomayı öğrencisine verememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan, "Ben de hocası olarak onun hayallerini bundan sonraki öğrencilerime yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.