Kazamat ne demek, TDK'ya göre Kazamat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kazamat ne demek? Kazamat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kazamat kelimesi. Peki kazamat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kazamat nedir, kazamat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAZAMAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kazamat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kazamat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kazamat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Obüslerden, bombalardan korunmak için yerin altına kazılmış siper

