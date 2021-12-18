Kazaz ne demek, TDK'ya göre Kazaz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kazaz ne demek? Kazaz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kazaz kelimesi. Peki kazaz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kazaz nedir, kazaz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAZAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kazaz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kazaz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kazaz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse

