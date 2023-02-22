Kazim Yekini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kazim Yekini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kazim Yekini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kazim Yekini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kazim Yekini 1 Kasım 1992 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kazim Yekini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kazim Yekini, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kazim Yekini'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kazim Yekini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kazim Yekini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Bayelsa
1 Temmuz 2014 yılında Kwara United
1 Temmuz 2015 yılında Kanemi Warriors
1 Ocak 2016 yılında Niger Tornad.
1 Temmuz 2016 yılında Shooting Stars
1 Temmuz 2017 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2019 yılında Gombe United
Kazim Yekini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kazim Yekini şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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