Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Mal ve hizmetlerde KDV oranını düşürecek kararı imzaladığını ve yarın Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyleyerek," KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi. Bunun üzerine vatandaşlar KDV düştü mü, kaç oldu 2022? ? Temel gıda ürünleri KDV oranı yüzde kaç? Hangi ürünlerde indirim olacak? sorularına yanıt arıyorlar.

KDV DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Böylece KDV'de 7 puanlık bir indirim sağlanmış oldu

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ KDV ORANI YÜZDE KAÇ?

Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında yüzde 7 düşürülerek yüzde 1'e indirildi. 2022 yılında temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV yüzde 1 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Mal ve hizmetlerde KDV oranını düşürecek karara imza atıyorum. Hayırlı olsun. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir.

Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada rehberimiz insanı yaşat ki devlet de yaşasın düsturu olacaktır. Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz.

HANGİ ÜRÜNLERDE KDV İNDİRİMİ OLACAK?

KDV oranı temel gıda ürünlerinde indirildi. Buna göre şu ürünlerin fiyatlarında KDV indirimi olacak:

* Peynir

* Zeytin

* Yumurta

* Çay

* Et

* Süt

* Pirinç

* Sebze ve meyveler

* Bakliyat ürünleri

* Protein ve yağ gibi besinler