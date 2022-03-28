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  3. KDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...

KDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara KDV indirimi müjdesini verdi. KDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...

KDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi. KDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...

KDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...

HANGİ ÜRÜNLERE KDV İNDİRİMİ GEÇERLİ?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni KDV düzenlemeleri;

Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

Yeme içme hizmetlerinde KDV'de yüzde 8'e indirmiş olma kararı aldık.

Satın alınan konut nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacak. Net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda yüzde 18 KDV uygulanacak.

Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacak. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indiriyoruz.
İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, ihracat bedelinin belli oranda iade yapılması sunulacak. Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. İmalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler.

Tıbbi cihazların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indiriyoruz. Tarım sektöründe sertifikalı tohum, fidan teslimlerinde KDV yüzde 1, süt toplama tanklarında KDV'yi yüzde 8'e indiriyoruz.
Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisnayı 1 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz.

Oto galericiler, yat, kotra satışlarındaki yüzde 1 KDV oranını yüzde 18'e çıkartıyoruz.

KDV indirimleri hangi ürünlerde geçerli 2022? Hangi temel temizlik ürünlerini kapsıyor? İşte KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e inen ürünler...

81 İLDE YÜZSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU KURULACAK

"Ülkemizi elektrik otomobil üssü haline getirecek çalışmalarla ilgili müjdeli haberimiz var." diyen Erdoğan, "Elektrikli otomobil ve kullanımındaki gelişmeleri dikkate alarak yüksek hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması konusunda yeni adımlar atıyoruz. 81 ilimizin tamamında yüksek hızlı şarj istasyonu kurulmasındaki çalışmalara 300 milyon liralık bir destek sağlıyoruz" ifadelerine de yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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