Keahson Potey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keahson Potey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keahson Potey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keahson Potey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keahson Potey 2 Ocak 2003 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Keahson Guy Charles Potey şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keahson Potey Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keahson Potey, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına - tarihinde katılmıştır. Keahson Potey'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Keahson Potey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keahson Potey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keahson Potey şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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