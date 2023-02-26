Keanu Cupido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanu Cupido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keanu Cupido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keanu Cupido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keanu Cupido 15 Ocak 1998 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Keanu Gregory Cupido şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keanu Cupido Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini sportstar yapmaktadır. Keanu Cupido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 24 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Keanu Cupido'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Keanu Cupido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keanu Cupido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keanu Cupido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keanu Cupido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2016 yılında Bidvest Wits FC

17 Nisan 2017 yılında AC Ajaccio B

24 Temmuz 2018 yılında Cape Town City

Keanu Cupido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keanu Cupido şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keanu Cupido Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Diambars Football Academy South Africa

Güney Afrika U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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