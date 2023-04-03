Keanu Does kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanu Does Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keanu Does adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keanu Does Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keanu Does 8 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Curacao,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Keanu Fabian Does şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keanu Does Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Keanu Does'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keanu Does Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keanu Does futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında ADO U17
1 Temmuz 2021 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Keanu Does Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keanu Does şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Keanu Does Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Curaçao U20 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.
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