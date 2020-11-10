Keçi gübresiyle yetiştirdiği sebzelerin büyüklüğü görenleri şaşkına çevirdi!

24 yıldan beri çiftçilik yapan 65 yaşındaki Mehmet Yolcu, Bağlaryanı mevkiinde bulunan iki dönüm tarlasında sadece keçi gübresi kullanarak 20-22 kiloya varan lahana ve karpuz yetiştirdi. 5 yıl önce çaydan gelen selin tarlasına bol miktarda mil getirdiğini söyleyen çiftçi Mehmet Yolcu," Bu yıl 2 dönüm alana biber, domates, fasulye, karpuz ve lahana ekimi yaptım. Yetiştirme döneminde keçi gübresinden başka gübre kullanmadım. Hasat döneminde önce karpuz, sonra lahanalar 20-22 kiloya kadar ulaştı. Bu kadar büyüyeceklerini bende tahmin etmiyordum. Görünce çok şaşırdım. Ayrıca karpuzların çok güzel tadı var " dedi.