Keçiörengücü 1-0 Bandırmaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 6'ıncı hafta maçları başladı. Keçiörengücü ile Bandırmaspor'un karşılaştığı mücadele, Ankara ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Keçiörengücü'nde Barış Alper Yılmaz'ın 14. dakikada kaydettiği gol, takımına galibiyeti getirdi.

Keçiörengücü bu sonuçla birlikte ligde 13 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliği İstanbulspor'dan devraldı. Bandırmaspor ise 6'ıncı maçların sonunda 5 puanda kaldı 13. sırada yerini aldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Volkan Bayarslan x, Aleks Taşçıoğlu x, Orkun Aktaş x

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Mert Kula xx, Soner Gönül xx, İrfan Akgün xx (Burak Aydın dk. 59 x), Uğur Utlu xx, Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xxx (Ogün Bayrak dk. 90 ?), Barış Alper Yılmaz xxx (Dodoo dk. 70 x), Kone x (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 70 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Alabi, Bilal Budak, Arb Manaj, Osman Keçelioğlu

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Hakan Bilgiç xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 87 ?), Fırat Arıkan xx, Mehmet Yiğit xx, Feyyaz Belen xx (Erkan Taşkıran dk. 75 x), Hüseyin Bak xx, İshak Çakmak xx (Doğan Can Davas dk. 75 x), Landel xx, Berat xx, Del Valle xx (Orhan Ovacıklı dk. 87 ?), Pote xx

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Görkem Kıran, Gökay Güney, Ba, Traore

Teknik Direktör: Serdar Bozkurt

Gol: Barış Alper Yılmaz (dk. 14) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Soner Gönül, Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)

