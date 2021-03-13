Keçiörengücü, Eskişehirspor'u tek golle geçti: 1-0

TFF 1. Lig'de 26.hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. Bu kapsamda ligde 8.sırada yer alan ve play- off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'u konuk etti.

Bugün (13 Mart Cumartesi) saat 13.00'de başlayan ve Keçiörengücü Aktepe Stadyumunda oynanan mücadelede hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Selahattin Altay yaptı.

Ev sahibi ekip maçın 13.dakikasında E.Eze'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı ve puanını 43'a yükseltti. Eskişehirspor ise 7 puanda kaldı.

27.haftada Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Eskişehirspor ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ- ESKİŞEHİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak , Soner Gönül , Mert Kula, Kamal Issah, Uğur Utlu, Ilir Mustafa, Barış Alper Yılmaz, Cem Ekinci, Emeka Friday Eze .

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Kaan Gaman, Emir Yıldız, Furgan Polat, Selman Çiftkanatlı ,Berkay Tanır, İbrahim Halil Öner, Onur Arı, B. Gocmen.