Kefalet Senedi ne demek, TDK'ya göre Kefalet Senedi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kefalet senedi ne demek? Kefalet senedi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kefalet senedi kelimesi. Peki kefalet senedi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kefalet senedi nedir, kefalet senedi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KEFALET SENEDİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kefalet senedi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kefalet senedi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemi veya malın salıverilmesi ve serbest bırakılması için verilen belge

