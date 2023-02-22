Kehinde Adedipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kehinde Adedipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kehinde Adedipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kehinde Adedipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kehinde Adedipe 24 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kehinde Samson Adedipe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kehinde Adedipe Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LFJ yapmaktadır. Kehinde Adedipe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 11 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Kehinde Adedipe'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kehinde Adedipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kehinde Adedipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Sunshine Stars
13 Ocak 2019 yılında Rivers United
2 Eylül 2019 yılında Enugu Rangers
9 Ekim 2020 yılında Rivers United
1 Mayıs 2021 yılında Sunshine Stars
1 Kasım 2021 yılında Shooting Stars
11 Ekim 2022 yılında Gombe United
Kehinde Adedipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kehinde Adedipe şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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