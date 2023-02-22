Kehinde Adefemi Adeyemi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kehinde Adefemi Adeyemi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kehinde Adefemi Adeyemi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kehinde Adefemi Adeyemi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kehinde Adefemi Adeyemi 27 Ocak 1999 tarihinde Apomu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kehinde Adefemi Adeyemi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPT Management yapmaktadır. Kehinde Adefemi Adeyemi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kehinde Adefemi Adeyemi'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kehinde Adefemi Adeyemi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kehinde Adefemi Adeyemi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Sunshine Stars
31 Mart 2022 yılında Akwa United
1 Temmuz 2022 yılında Sunshine Stars
Kehinde Adefemi Adeyemi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kehinde Adefemi Adeyemi şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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