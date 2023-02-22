Kehinde Olajuyin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kehinde Olajuyin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kehinde Olajuyin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kehinde Olajuyin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kehinde Olajuyin {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kehinde Olajuyin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Kehinde Olajuyin'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kehinde Olajuyin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kehinde Olajuyin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kwara United
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2022 yılında Akwa United
Kehinde Olajuyin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kehinde Olajuyin şuan Akwa United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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