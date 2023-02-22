Keith Buckley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keith Buckley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keith Buckley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keith Buckley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keith Buckley 17 Haziran 1992 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keith Buckley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keith Buckley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keith Buckley'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Keith Buckley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keith Buckley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keith Buckley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keith Buckley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Bohemians

1 Ocak 2017 yılında Bray Wanderers

4 Ocak 2018 yılında Bohemians

1 Ocak 2022 yılında B. Spartans

1 Ocak 2023 yılında Bohemians

Keith Buckley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keith Buckley şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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