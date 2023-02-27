Keiya Sento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keiya Sento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keiya Sento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keiya Sento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keiya Sento 29 Aralık 1994 tarihinde Hirakata, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 仙頭 啓矢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keiya Sento Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Keiya Sento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keiya Sento'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Keiya Sento Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keiya Sento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keiya Sento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keiya Sento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında Toyo Univ.

1 Şubat 2017 yılında Kyoto Sanga

4 Ocak 2020 yılında Yokohama F. M.

27 Eylül 2020 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2021 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2021 yılında Sagan Tosu

9 Ocak 2022 yılında Nagoya Grampus

9 Ocak 2023 yılında Kashiwa Reysol

Keiya Sento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keiya Sento şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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