Özellikle Covid-19 pandemisinde sıklıkla tercih edilmeye başlanan bitki çaylarından biri olan kekik çayının, pek çok kişi koronavirüse karşı etkili olduğuna inanmıştır. Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı faydaları. Kekik çayı zararları nelerdir? Kekik çayı nasıl içilir?

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayı kekik bitkisinden elde edilen kekik yapraklarının demlenmesi ile elde edilir. Kekik bitkisinin yaprakları taze ya da kurutulmuş olabilir. Kekik bitkisi aynı zamanda bir baharat olarak da kullanılır. Kekik baharatı özellikle Akdeniz ve Güney Avrupa bölgelerinde yaygın olarak kullanılır. Kekik bitkisi de baharatı da çayı da oldukça sağlıklıdır. Bir miktar kuru ya da taze kekik alınız. Herhangi bir tencereye biraz su alın. Suyun içerisine kekikleri atın. 15 dakika boyunca bu karışımı kaynatın. Kaynayan kekik çayını gönül rahatlığı ile tüketip içebilirsiniz.

Kekik Çayı Faydaları Nelerdir?

Antioksidan bakımından çok zengin olan kekik bitkisi çayı demlendiğinde de antioksidan özelliğini korur. Kekik çayının balgam sökme, ağrı dindirme, iltihap giderme, bağışıklık güçlendirme, mikrop ve virüslere karşı koruma özelliği vardır. Aynı zamanda sindirim sistemine karşı birçok faydası vardır. Mide sorunlarına çok iyi gelmektedir ve sindirimi kolaylaştırır. Bunun yanında sancılı adet ağrılarına iyi gelir ve âdet kanamalarını dengede tutar. Kekik çayı aynı zamanda sinir sistemi üzerinde çok etkilidir. Nörolojik olarak sakinleştirici özelliği vardır. Uyumadan içeceğiniz bir bardak kekik çayı kişinin rahatlayıp gevşemesine yardım eder.

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Kekik Çayı Zararları Nelerdir?

Kekik çayı çoğu insan tarafından güvenilir olarak görülür. Fakat bazı insanlar için kekik çayı tehlikeli olabilir. Kekik çayını güvenilir bir satıcıdan almak çok önemlidir. Gerçek bir kekik çayı olduğunu bilmediğiniz ürünleri içmeyiniz. İçinde bulunan maddelerin alerjiniz olabilir. Karaciğer iltihabı, bağırsak ülseri olanlar, kekik bitkisine alerjisi olanlar, kan sulandırıcı ilaçlar kullanan insanlar kekik çayı kullanmadan önce mutlaka uzman bir doktora danışmalıdır. Danıştıktan sonra rahatlıkla kekik çay tüketebilirsiniz.

Kekik Çayının Sindirim Sistemine Faydaları Nelerdir?

Kekik bitkisinin sindirim sisteminin işleyişine de destekleyici etkileri bulunur. Bu bitkinin yapraklarından hazırlanan kekik çayı özellikle ağır yemeklerden sonra tüketildiğinde hazımsızlık sorununu engeller. Kekik çayının mideye faydası şişkinliği giderici etkisiyle rahatlama sağlamasıdır. Antimikrobiyal etkiye sahip kekik çayının faydaları sindirim sisteminde yer alan bağırsakların sağlığını da destekleyicidir. Sindirim sisteminin çalışmasını destekleyen kekik çayının faydaları karaciğer fonksiyonlarının iyileştirilmesinde de görülür. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisiyle yağ yakımını arttırma ve kilo vermeyi destekleyen etkisi de bulunur.

Kekik Çayı Ne İşe Yarar?

Kekik çayı ne işe yarar, diye merak ediyorsanız hafızayı canlandırma ve yanı sıra baş ağrılarını gidermeye yardımcı etkisini de söylemek mümkün. Antioksidan ve polifenoller içeren kekik çayı, yaşlanma etkileri ve hastalık oluşturabilen serbest radikallere karşı güçlü bir etkiye sahiptir. Soğuk algınlığında, öksürük şikayetlerinin azaltılması ve göğsü yumuşatma amacıyla taze demlenmiş kekik çayının faydalarından yararlanılabilir.

Kekik Çayı Nasıl Yapılır?

Kekik çayının faydalarından yararlanabilmek için doğru demlenmesi ve tüketilmesi önemli bir noktadır. Kekik bitkisinin yaprakları kullanılarak hazırlanan bu çayı demlerken dikkat edilmesi gereken nokta bitkinin kaynatılmamasıdır. Kekik çayı hazırlarken önce 1 bardak içme suyunu kaynatın. Kaynama sonrasında demleme yapacağınız kaba önceden hazırladığınız 2 tatlı kaşığı kekik yapraklarını koyun. Üzerine kaynayan suyu ekleyin. Ancak suyun kaynaması sırasında kekiği eklememeye dikkat edin. Bu durumda içeriğindeki etken maddelerin etkisi ve aroması kaybolabilir. Demlenmesi için yaklaşık 5 dakikalık bekleme süresinin sonunda süzerek tüketebilirsiniz. Taze yapraklarından hazırlayabildiğiniz gibi aynı yöntemle kuru kekikten de çay demleyebilirsiniz. Kekik çayının faydalarından yararlanabilmek için hazırladığınız çayı taze olarak tüketmelisiniz. Tekrar kaynatıldığında içerisindeki etken maddeler kaybolacağından istenilen etkiyi göstermeyecektir. Kullanım amacınıza uygun olarak taze olarak demlediğiniz kekik çayını günde 2 fincana kadar tüketebilirsiniz.

Kekik Nasıl Kurutulur?

Bahçe bitkisi olarak yetiştirilen kekik, yol kenarlarında, çorak topraklarda ve kumlu arazilerde de bulunur ve yaz aylarında toplanılır. Haziran ayında erken hasadı yapılan kekiğin ekim ayında çiçeklenme dönemi tamamlandığında toplanması önerilir.

Topraktan 3-5 santimetre yükseklikte ve gövde kısmından kesilen kekik bitkisi 35 derece sıcaklı geçmeyen ve güneş almayan kuru ortamlarda kurutulmalıdır. Kekik kuruturken dikkat edilmesi gereken ise yıkanmaması gerektiğidir. Su ile temas eden kekiğin rengi solar ve istenilen yeşil renk elde edilemez.

Kurutulan kekikler hava almayacak şekilde cam kavanozlara koyularak güneş görmeyen serin yerlerde 6 ay kadar muhafaza edilebilir. Taze kekik ise buzdolabında nemli bir havlu içerisinde 1 hafta kadar saklanabilir.

Kekik Çayı ile Zayıflama

Kekik çayı iştahı baskılayan bir içecektir. Aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olur. Bu yüzden kekik çayı ile zayıflamak mümkündür. Ancak iştahı baskılamak için, kekik çayının yemeklerden 1 saat önce tüketilmesi önerilir. Kekik çayıyla zayıflamak tek başına yeterli değildir ve kişinin metabolizmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Kekik çayı ve doğru bir diyet programı ile ayda 3 kilo verebilirsiniz. Bu kilo aydan aya artış gösterebilir. Doğru ve sağlıklı kilo vermek için mutlaka bir diyetisyenden yardım alın.

Kekik Çayını Kimler Tüketmemeli?



Kekik çayı zararları bazı rahatsızlıkları olan kişilerde görülebilir. Aşağıdaki rahatsızlıkları olan kişiler doktora danışmadan kekik çayı içmemelidir.



-Uçucu yağ içeriğinden dolayı karaciğer iltihabı, akut gastrit, mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri olanlar

-Kekik ve nane ailesinin bitkilerine karşı alerjisi olan kişiler

-Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler.

Ayrıca piyasada bulunan çeşitli kekik suyu gibi ürünlerin de mutlaka güvenilir yerlerden satın alınmasına dikkat edilmelidir.

Emzirme dönemleri ile hamilelikte ise risk taşıması nedeni ile kekik çayı içilmesi önerilmez. Hamilelik gibi özel durumlarda kekik çayı gibi bitki çaylarının tüketimi konusunda doktora danışılması önemlidir.