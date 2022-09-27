Keklik isminin anlamı nedir, Keklik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Keklik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Keklik ismi ne demek, Keklik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Keklik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK

1. isim, hayvan bilimi Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix):

"Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim" - Ruhsati

2. isim, mecaz Alımlı, güzel kadın.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

erkeklik öldü mü?

Atasözü

haksızlığa karşı koymak, mertlik göstermek gerekiyor.

erkeklik sende kalsın!

Atasözü

karşısındakinin yakışıksız davranışına uyup da tatsızlık çıkarma, efendice davran!

erkeklik taslamak

Deyim

kendini erkek gibi göstermek, erkekçe davranışta bulunmak, kabadayıca davranmak: 'Şuna bak, hem karıdan dayak yer hem de erkeklik taslar.' -Z. Selimoğlu.

keklik gibi

Deyim

güzel, alımlı, hareketli: 'Bir gün evvel keklik gibi seken dipdiri bir insan, bir gün sonra kargabüken yemiş gibi kıvrılmış yatıyor.' -R. N. Güntekin

Keklik İsminin anlamı nedir? TDK Keklik anlamı:

Keklik ismi Türk Dil Kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte, beğenilen bir kuş 2. Alımlı, güzel kadın.

Keklik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Keklik ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Keklik isminin kökeni:

Keklik ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 981 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Keklik isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Keklik isminin rengi:

Cam Yeşili

Keklik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Keklik isminin Harf Analizi Nedir ?

Keklik ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

K : Kariyerli

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Keklik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Keklik ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

E: 6

K: 14

L: 15

İ: 12

K: 14

= 75– Keklik İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Keklik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Keklik ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Keklik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2E: 5K: 2L: 3İ: 9K: 2 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Keklik isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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