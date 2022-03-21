Kelamıkibar ne demek, TDK'ya göre Kelamıkibar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kelamıkibar ne demek? Kelamıkibar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kelamıkibar kelimesi. Peki kelamıkibar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kelamıkibar nedir, kelamıkibar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KELAMIKİBAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kelamıkibar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kelamıkibar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kelamıkibar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özdeyiş

