Keles ne demek, TDK'ya göre Keles kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Keles ne demek? Keles TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Keles kelimesi. Peki Keles ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Keles nedir, Keles kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KELES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Keles kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Keles kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bursa iline bağlı ilçelerden biri

