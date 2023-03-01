Kellan Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kellan Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kellan Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kellan Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kellan Gordon 25 Aralık 1997 tarihinde Burton upon Trent şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kellan Sheene Gordon şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kellan Gordon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Kellan Gordon, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kellan Gordon'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Kellan Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kellan Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Derby U23
31 Ağustos 2017 yılında Swindon Town
31 Mayıs 2018 yılında Derby U23
28 Ağustos 2018 yılında Lincoln City
1 Ocak 2019 yılında Derby U23
25 Temmuz 2019 yılında Mansfield Town
31 Ocak 2023 yılında Crawley Town
Kellan Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kellan Gordon şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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