Keloğlan Ak Ülkede kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Duran Yılmaz'ın yazdığı Keloğlan Ak Ülke hikaye kitabında Hızır isimli karakterin bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ifadelere yer veriliyor. Kitapta yer alan skandal cümlelerin sosyal medyada tekrar gündeme gelmesinin ardından yazar Duran Yılmaz merak konusu oldu. Peki Duran Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak ettikleriniz...

DURAN YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Duran Yılmaz 1942 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Eğitiminin çeşitli işlerde çalışırken sürdüren Yılmaz, Antalya’nın köylerinde öğretmenlik yaptı. Öte yandan çiftçilikle de uğraştı. Almanya’da öğretmen olarak çalıştı ve 7 Nisan 1995 yılında orada 53 yaşında vefat etti.

İlk öyküsü 1972’de Yeni Dergi’de yayımlandı. Hikâyelerini Yeni Dergi, Yeni Adımlar, Yeni Toplum, Sanat Emeği, Türkiye Yazıları, Yarına Doğru ve Öykü dergilerinde yayımladı. Yurt Yeri adlı öyküsüyle Yeni Adımlar Dergisi Hikâye Yarışmasında övgüye değer bulundu. Kışlak adlı öyküsüyle Yeni Adımlar Dergisi Hikâye Yarışmasında birincilik, Başaklar Olgunlaşırken ile 1975 Antalya Sanat Festivali Yarışma­sında mansiyon aldı. “Akdeniz Yörüklerinin acımasız doğayla iç içe geçmiş dünyasından getirdiği konuları yalın bir şiirsellikle anlattı.” (N. Güngör)

ESERLERİ:

Öykü: Yörük Hikâyeleri (1983), Kadın Korkusu (1992).

Çocuk Kitabı: Keloğlan ve Ak Ülke (1981).