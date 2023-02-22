Kelti Lleshaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelti Lleshaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelti Lleshaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kelti Lleshaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kelti Lleshaj 13 Temmuz 2001 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kelti Lleshaj Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kelti Lleshaj'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kelti Lleshaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kelti Lleshaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Eylül 2022 yılında Almopos
Kelti Lleshaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kelti Lleshaj şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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