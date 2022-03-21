Kem Küm ne demek, TDK'ya göre Kem Küm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kem küm ne demek? Kem küm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kem küm kelimesi. Peki kem küm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kem küm nedir, kem küm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KEM KÜM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kem küm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kem küm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Verecek cevap bulunamadığında açık bir anlamı olmayan gelişigüzel söylenen söz



KEM KÜM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kem küm etmek

